Гардини сменит де Джорджи в польском клубе «ЗАКСА»

На данный момент Гардини возглавляет «АЗС Ольштын», но не смог отказаться от предложения чемпионов Польши. На прежнем месте работы его заменит Роберто Сантилли. Сам же Гардини придёт на место Фердинандо де Джорджи, который возглавил сборную Польши.



«Я очень рад, что начну работу в клубе с такими большими традициями. Для меня, как тренера, это огромный вызов и награда. “ЗАКСА”, без сомнения, в настоящее время является лучшим клубом в Польше. Я верю, что в следующем сезоне мы вместе сможем создать большой гармоничный ансамбль. Я очень рад, что получил шанс работать в таком клубе, и понимаю, насколько велики стоящие перед нами цели», — приводит слова Гардини официальный сайт «ЗАКСЫ».