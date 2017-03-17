Яременко: Бюджет Всероссийской федерации волейбола не будет уменьшен

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«Сегодня было обсуждение и утверждение бюджета на 2017 год, он будет сохранен. Бюджет уменьшали в 2016 году, сейчас же он сохранится на прошлогоднем уровне», — сказал Яременко.

В пятницу прошло заседание президиума ВФВ, где, в частности, обсуждался вопрос ситуации в краснодарском «Динамо». Стало известно, что средства для погашения долгов клубу выделит компания «Роснефть».