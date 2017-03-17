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17 марта 2017, 22:05 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Яременко: Бюджет Всероссийской федерации волейбола не будет уменьшен

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Бюджет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) в 2017 году не будет уменьшен, он сохранится на уровне предыдущего года. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

По словам генсека федерации бюджет сохранится на уровне предыдущего года. Увеличить
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«Сегодня было обсуждение и утверждение бюджета на 2017 год, он будет сохранен. Бюджет уменьшали в 2016 году, сейчас же он сохранится на прошлогоднем уровне», — сказал Яременко.

В пятницу прошло заседание президиума ВФВ, где, в частности, обсуждался вопрос ситуации в краснодарском «Динамо». Стало известно, что средства для погашения долгов клубу выделит компания «Роснефть».
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