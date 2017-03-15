Волейболистки казанского «Динамо» вышли в полуфинал Кубка ЕКВ
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Волейболистки казанского «Динамо» одержали победу над сербским клубом «Визура» в ответном матче ¼ финала Кубка ЕКВ.
Встреча, прошедшая в Сербии, завершилась со счетом 3−0 в пользу российской команды. Первая встреча команд также завершилась победой «Динамо» с тем же счетом.
В полуфинале «Динамо» встретится с победителем противостояния «Галатасарай» (Турция) — «Лодзь» (Польша).
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