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15 марта 2017, 22:00 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболистки казанского «Динамо» вышли в полуфинал Кубка ЕКВ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Волейболистки казанского «Динамо» одержали победу над сербским клубом «Визура» в ответном матче ¼ финала Кубка ЕКВ.

Встреча, прошедшая в Сербии, завершилась со счетом 3−0 в пользу российской команды. Первая встреча команд также завершилась победой «Динамо» с тем же счетом.

В полуфинале «Динамо» встретится с победителем противостояния «Галатасарай» (Турция) — «Лодзь» (Польша).
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