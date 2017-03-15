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15 марта 2017, 22:21 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболисты «Белогорья» обыграли «Заксу» в первом матче «Раунда 12» Лиги чемпионов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб «Белогорье» дома обыграл польскую «Заксу» со счетом 3−1 в первом матче «Раунда 12» Лиги чемпионов.

Ответная встреча пройдет в Польше 22 марта.

Победитель этого противостояния в следующем раунде турнира встретится с сильнейшим из пары «Зенит» (Россия) — «Кнак» (Бельгия). Первый матч команд прошел 14 марта и завершился победой «Зенита» (3−0), ответная встреча состоится 22 марта в Казани.
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