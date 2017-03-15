Волейболисты «Белогорья» обыграли «Заксу» в первом матче «Раунда 12» Лиги чемпионов
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб «Белогорье» дома обыграл польскую «Заксу» со счетом 3−1 в первом матче «Раунда 12» Лиги чемпионов.
Ответная встреча пройдет в Польше 22 марта.
Победитель этого противостояния в следующем раунде турнира встретится с сильнейшим из пары «Зенит» (Россия) — «Кнак» (Бельгия). Первый матч команд прошел 14 марта и завершился победой «Зенита» (3−0), ответная встреча состоится 22 марта в Казани.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter