Волейболисты «Белогорья» обыграли «Заксу» в первом матче «Раунда 12» Лиги чемпионов

Ответная встреча пройдет в Польше 22 марта.

Победитель этого противостояния в следующем раунде турнира встретится с сильнейшим из пары «Зенит» (Россия) — «Кнак» (Бельгия). Первый матч команд прошел 14 марта и завершился победой «Зенита» (3−0), ответная встреча состоится 22 марта в Казани.