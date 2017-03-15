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15 марта 2017, 9:55 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Алекно: «Зенит» контролировал ситуацию в каждом сете матча с «Кнаком»

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу над бельгийским «Кнаком» в первом матче «Раунда 12» плей-офф Лиги чемпионов со счётом 3:0 (25:23, 25:19, 25:18).

Главный тренер казанского Зенита Владимир <span class=error>Алекно</span> прокомментировал победу над бельгийским <span class=error>Кнаком</span> в первом матче Раунда 12 <nobr>плей-офф</nobr> Лиги чемпионов со счётом 3:0 (25:23 25:19 25:18). Увеличить
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Ответная встреча пройдёт в Казани 22 марта. Победитель этого противостояния за выход в «Финал четырёх» соревнований поспорит либо с «Белогорьем», либо с польским клубом «ЗАКСА».

«Мы одержали победу в трёх сетах. Может быть, мы не всё время играли стабильно, но контролировали ситуацию в каждом сете. Теперь нам нужно закончить дело дома», — приводит слова Алекно официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.
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