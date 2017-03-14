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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29077372/
14 марта 2017, 21:54 | Игровые: Волейбол | «Газета.Ру»

Полицейские сняли волейболиста с рейса из-за длинных ног

Волейболист команды «ФАКЕЛ» из Нового Уренгоя Александр Кимеров не смог вылететь из Самары в Москву из-за инцидента на борту лайнера авиакомпании «Победа».

Игрок с ростом 215 см поменялся местами с другим пассажиром, чтобы вытянуть ноги в проход, что не понравилось экипажу, сообщил директор «Факела» Николай Капранов в своем фэйсбуке.

Вылет задержали на 40 минут, а на борт вызвали полицейских. Они и вывели Кимерова из самолета.
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