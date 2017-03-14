Полицейские сняли волейболиста с рейса из-за длинных ног

Игрок с ростом 215 см поменялся местами с другим пассажиром, чтобы вытянуть ноги в проход, что не понравилось экипажу, сообщил директор «Факела» Николай Капранов в своем фэйсбуке.

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Вылет задержали на 40 минут, а на борт вызвали полицейских. Они и вывели Кимерова из самолета.