Полицейские сняли волейболиста с рейса из-за длинных ног
Волейболист команды «ФАКЕЛ» из Нового Уренгоя Александр Кимеров не смог вылететь из Самары в Москву
из-за инцидента на борту лайнера авиакомпании «Победа».
Игрок с ростом 215 см поменялся местами с другим пассажиром, чтобы вытянуть ноги в проход, что не понравилось экипажу, сообщил директор «Факела» Николай Капранов в своем фэйсбуке.
Вылет задержали на 40 минут, а на борт вызвали полицейских. Они и вывели Кимерова из самолета.
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