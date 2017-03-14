«Ленинградка» обыграла «Метар» и повела в серии плей-аута
«Ленинградка» в матче
плей-аута чемпионата России по волейболу среди женских команд одержала победу над челябинским «Метаром» со счетом 3:0.
Счет по сетам — 25:13, 25:10, 25:22. Встреча проходила в Петербурге.
Напомним, счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу «Ленинградки».
14 марта команды встретятся во второй раз. Проигравший в серии в переходных матчах продолжит борьбу за право остаться в женской Суперлиге.
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