«Ленинградка» обыграла «Метар» и повела в серии плей-аута

Счет по сетам — 25:13, 25:10, 25:22. Встреча проходила в Петербурге.

Напомним, счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу «Ленинградки».

14 марта команды встретятся во второй раз. Проигравший в серии в переходных матчах продолжит борьбу за право остаться в женской Суперлиге.