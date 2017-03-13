Волейболистки «Ленинградки» обыграли «Метар» в первом матче серии плей-аут ЧР
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт. Волейболистки «Ленинградки» из Санкт-Петербурга обыграли челябинский «Метар» в первом матче серии плей-аут за 9−10 места в чемпионате России.
Встреча, прошедшая в понедельник в Ленинградской области, завершилась победой хозяек площадки со счетом 3−0 (25:13, 25:10, 25:22).
Счет в серии до трех побед стал 1−0. Второй матч пройдет 14 марта.
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