Волейболистки «Ленинградки» обыграли «Метар» в первом матче серии плей-аут ЧР

Диагональный казанского «Зенита» и сборной России по волейболу Максим Михайлов считает, что, прежде чем рассуждать о шансах команды на перебравшемся в Европу клубном чемпионате мира по волейболу, туда нужно попасть — то есть выиграть Лигу чемпионов.