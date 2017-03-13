Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29061313/
13 марта 2017, 17:40 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Михайлов: прежде чем думать о клубном ЧМ, «Зениту» туда нужно ещё попасть

Диагональный казанского «Зенита» и сборной России по волейболу Максим Михайлов считает, что, прежде чем рассуждать о шансах команды на перебравшемся в Европу клубном чемпионате мира по волейболу, туда нужно попасть — то есть выиграть Лигу чемпионов.

С ближайшим соперником, бельгийским «Кнаком», казанцы встречаются уже 14 марта.

«Прежде чем думать о чемпионате мира, туда нужно ещё попасть (усмехается). У нас ещё есть сильнейший турнир Лига чемпионов, который, я считаю, намного сильнее клубного чемпионата мира. В нём представлены две-три сильные команды. А здесь на каждой стадии приходится играть. Поэтому у нас первостепенная задача — играть от раунда к раунду, идти в Лиге чемпионов к “Финалу четырёх”.

Кто главный соперник “Зенита”? Итальянцы и поляки, безусловно, главные фавориты. Но я бы не стал списывать и наши клубы. Сейчас “Белогорье” с приходом бразильского связующего серьёзно усилилось. И “Динамо” может показать хороший волейбол. Не буду оригинальным, скажу лишь, что фаворитов много, а победит тот, кто покажет свой максимальный уровень в нужный момент.
Я бы не сказал, что “Кнак” для нас удобный соперник. Может быть, в плане опыта игроков, да. Но стиль их игры для нас не очень подходит. Это защитная команда. Они играют технично, держат мяч. И таким силовым командам, как “Зенит”, не всегда легко против них действовать», — приводит слова Михайлова «Реальное время».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Колесник стал самым результативным игроком 23-го тура Суперлиги

Диагональный уфимского «Урала» Андрей Колесник стал самым результативным игроком 23-го тура российской Суперлиги, набрав 26 очков в матче с «Газпромом-Югра», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Геймер и победительница конкурса красоты. Секс-символ киберспорта

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!