Михайлов: прежде чем думать о клубном ЧМ, «Зениту» туда нужно ещё попасть

С ближайшим соперником, бельгийским «Кнаком», казанцы встречаются уже 14 марта.



«Прежде чем думать о чемпионате мира, туда нужно ещё попасть (усмехается). У нас ещё есть сильнейший турнир Лига чемпионов, который, я считаю, намного сильнее клубного чемпионата мира. В нём представлены две-три сильные команды. А здесь на каждой стадии приходится играть. Поэтому у нас первостепенная задача — играть от раунда к раунду, идти в Лиге чемпионов к “Финалу четырёх”.



Кто главный соперник “Зенита”? Итальянцы и поляки, безусловно, главные фавориты. Но я бы не стал списывать и наши клубы. Сейчас “Белогорье” с приходом бразильского связующего серьёзно усилилось. И “Динамо” может показать хороший волейбол. Не буду оригинальным, скажу лишь, что фаворитов много, а победит тот, кто покажет свой максимальный уровень в нужный момент.

Я бы не сказал, что “Кнак” для нас удобный соперник. Может быть, в плане опыта игроков, да. Но стиль их игры для нас не очень подходит. Это защитная команда. Они играют технично, держат мяч. И таким силовым командам, как “Зенит”, не всегда легко против них действовать», — приводит слова Михайлова «Реальное время».