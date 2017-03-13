Колесник стал самым результативным игроком 23-го тура Суперлиги

Лучшими на блоке стали два игрока — Алексей Самойленко («Локомотив») и Александр Ткачёв («Динамо-ЛО»), набравшие по шесть очков.



Лучше всех на подаче действовал волейболист белгородского «Белогорья» Максим Жигалов — 5 эйсов в матче с «Нефтяником».