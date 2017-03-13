Колесник стал самым результативным игроком 23-го тура Суперлиги
Диагональный уфимского «Урала» Андрей Колесник стал самым результативным игроком 23-го тура российской Суперлиги, набрав 26 очков в матче с «Газпромом-Югра», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
Лучшими на блоке стали два игрока — Алексей Самойленко («Локомотив») и Александр Ткачёв («Динамо-ЛО»), набравшие по шесть очков.
Лучше всех на подаче действовал волейболист белгородского «Белогорья» Максим Жигалов — 5 эйсов в матче с «Нефтяником».
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