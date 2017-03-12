Волейбол. Женщины. Чемпионат Беларуси. «Минчанка» уступила «Коммунальнику», а «Жемчужина Полесья» взяла верх над «Атлантом»
В очередных матчах женского первенства страны «Минчанка» уступила «Коммунальнику», а «Жемчужина Полесья» взяла верх над «Атлантом».
Коммунальник Гродно — Минчанка — 3:0 (25:22, 25:15, 25:18)
Жемчужина Полесья — Атлант — 3:0 (25:12, 25:8, 25:22)
Таблица: Минчанка — 50 очков (21 матч), Жемчужина Полесья — 38 (21), Коммунальник Гр — 27 (21), Атлант — 11 (21).
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