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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29048223/
12 марта 2017, 15:25 | Игровые: Волейбол | «Прессбол»

Волейбол. Женщины. Чемпионат Беларуси. «Минчанка» уступила «Коммунальнику», а «Жемчужина Полесья» взяла верх над «Атлантом»

В очередных матчах женского первенства страны «Минчанка» уступила «Коммунальнику», а «Жемчужина Полесья» взяла верх над «Атлантом».

Коммунальник Гродно — Минчанка — 3:0 (25:22, 25:15, 25:18)

Жемчужина Полесья — Атлант — 3:0 (25:12, 25:8, 25:22)

Таблица: Минчанка — 50 очков (21 матч), Жемчужина Полесья — 38 (21), Коммунальник Гр — 27 (21), Атлант — 11 (21).

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