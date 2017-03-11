Волейболисты «Белогорья» дома победили «Нефтяник» в 23-м туре чемпионата России
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Волейболисты белгородского «Белогорья» обыграли оренбургский «Нефтяник» в домашнем матче 23-го тура чемпионата России.
Игра, прошедшая в субботу в Белгороде, закончилась со счетом 3−0 (25:19, 25:17, 25:14) в пользу хозяев.
В другом матче тура волейболисты кемеровского «Кузбасса» нанесли гостевое поражение «Динамо-ЛО» из Ленинградской области — 3−1 (25:22, 23:25, 26:24, 25:21).
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