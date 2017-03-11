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11 марта 2017, 22:01 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты «Белогорья» дома победили «Нефтяник» в 23-м туре чемпионата России

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Волейболисты белгородского «Белогорья» обыграли оренбургский «Нефтяник» в домашнем матче 23-го тура чемпионата России.

Игра, прошедшая в субботу в Белгороде, закончилась со счетом 3−0 (25:19, 25:17, 25:14) в пользу хозяев.

В другом матче тура волейболисты кемеровского «Кузбасса» нанесли гостевое поражение «Динамо-ЛО» из Ленинградской области — 3−1 (25:22, 23:25, 26:24, 25:21).
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