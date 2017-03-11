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11 марта 2017, 21:24 | Игровые: Волейбол | ТАСС

«Зенит» досрочно выиграл предварительный этап чемпионата России по волейболу

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Казанский «Зенит» досрочно стал победителем предварительного этапа чемпионата России по волейболу сезона-2016/17.

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В субботу «Зенит» одержал победу над нижневартовским клубом «Югра-Самотлор» со счетом 3−0. После 23 матчей в активе казанской команды 67 очков. У ближайшего преследователя «Зенита», московского «Динамо» — 56 очков.

Матчи заключительного тура предварительного этапа запланированы на 8 апреля. Команды, занявшие первое и второе места, проходят в «Финал шести», 3−10-е места — играют отборочный турнир. «Финал шести» пройдет 5—11 мая.
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