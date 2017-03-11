«Зенит» досрочно выиграл предварительный этап чемпионата России по волейболу

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В субботу «Зенит» одержал победу над нижневартовским клубом «Югра-Самотлор» со счетом 3−0. После 23 матчей в активе казанской команды 67 очков. У ближайшего преследователя «Зенита», московского «Динамо» — 56 очков.