«Урал» взял реванш у «Газпрома-Югры» за поражение в первом круге
Волейболисты уфимского «Урала» на своей площадке на
тай-брейке обыграли команду «Газпром-Югра» из Сургута в матче 23-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.
«Урал» одержал 12-ю победу в сезоне, в третий раз выиграв на
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 23-й тур
«Урал» (Уфа) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:2 (21:25, 25:23, 17:25, 25:19, 17:15).
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