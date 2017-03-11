«Урал» взял реванш у «Газпрома-Югры» за поражение в первом круге

«Урал» одержал 12-ю победу в сезоне, в третий раз выиграв на тай-брейке. Для гостей поражение стало 15-м (5-м — на тай-брейке). В первом туре в противостоянии тех же соперников победу на тай-брейке праздновал «Газпром-Югра».



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 23-й тур



«Урал» (Уфа) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:2 (21:25, 25:23, 17:25, 25:19, 17:15).