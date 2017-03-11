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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29043301/
11 марта 2017, 18:00 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Урал» взял реванш у «Газпрома-Югры» за поражение в первом круге

Волейболисты уфимского «Урала» на своей площадке на тай-брейке обыграли команду «Газпром-Югра» из Сургута в матче 23-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.

«Урал» одержал 12-ю победу в сезоне, в третий раз выиграв на тай-брейке. Для гостей поражение стало 15-м (5-м — на тай-брейке). В первом туре в противостоянии тех же соперников победу на тай-брейке праздновал «Газпром-Югра».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 23-й тур

«Урал» (Уфа) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:2 (21:25, 25:23, 17:25, 25:19, 17:15).
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