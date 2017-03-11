«ФАКЕЛ» вновь не отдал «НОВЕ» ни одной партии в ЧР по волейболу
Волейболисты новокуйбышевской «НОВЫ» на своей площадке в трёх партиях уступили «ФАКЕЛУ» из Нового Уренгоя из Сургута в матче 23-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.
«ФАКЕЛ» одержал 14-ю победу в текущем национальном первенстве, «НОВА» потерпела 14-е поражение. Матч соперников в первом круге также завершился победой «ФАКЕЛА» в трех партиях.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 23-й тур
«НОВА» (Новокуйбышевск) — «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — 0:3 (22:25, 21:25, 20:25).
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