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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29043297/
11 марта 2017, 17:55 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«ФАКЕЛ» вновь не отдал «НОВЕ» ни одной партии в ЧР по волейболу

Волейболисты новокуйбышевской «НОВЫ» на своей площадке в трёх партиях уступили «ФАКЕЛУ» из Нового Уренгоя из Сургута в матче 23-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.

«ФАКЕЛ» одержал 14-ю победу в текущем национальном первенстве, «НОВА» потерпела 14-е поражение. Матч соперников в первом круге также завершился победой «ФАКЕЛА» в трех партиях.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 23-й тур

«НОВА» (Новокуйбышевск) — «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — 0:3 (22:25, 21:25, 20:25).
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