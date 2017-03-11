11 очков Кошелевой помогли «Экзачибаши» разгромить «Нилюфер» в чемпионате Турции

Российская доигровщица стамбульского гранда Татьяна Кошелева набрала 11 очков, став третьей по результативности в своей команде.



«Экзачибаши» набрал 47 баллов в 20 встречах и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Вакифбанка» на 6 очков.



Женщины. Чемпионат Турции

20-й тур



«Экзачибаши» (Стамбул) — «Нилюфер» (Бурса) — 3:0 (25:23, 25:14, 25:21).