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11 марта 2017, 16:40 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

11 очков Кошелевой помогли «Экзачибаши» разгромить «Нилюфер» в чемпионате Турции

«Экзачибаши» в 20-м туре женского чемпионата Турции на своей площадке разгромил «Нилюфер» со счётом 3:0.

Российская доигровщица стамбульского гранда Татьяна Кошелева набрала 11 очков, став третьей по результативности в своей команде.

«Экзачибаши» набрал 47 баллов в 20 встречах и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Вакифбанка» на 6 очков.

Женщины. Чемпионат Турции
20-й тур

«Экзачибаши» (Стамбул) — «Нилюфер» (Бурса) — 3:0 (25:23, 25:14, 25:21).
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