Команды волейбольной Бундеслиги сыграют домашние матчи плей-офф вне Германии

Для мужского «Герршинга» вопрос уже решён. Они будут играть в Инсбруке (Австрия), так как находятся в дружеских отношениях с местной командой «Хипо Тироль». Руководство Бундеслиги не против, хотя, например, 22 марта, в том же зале сыграют и немцы, и хозяева — австрийцы.



Похожая идея у «леди в черном» из команды «Ахен». Они намерены играть в бельгийском городе Маасейк, сообщает World of volley.