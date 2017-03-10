Жиба приветствует решение FIVB провести финал Мировой лиги—2017 в Бразилии
Легенда бразильского волейбола, председатель комиссии спортсменов FIVB Жиба рад, что «Финал шести» Мировой лиги пройдёт в 2017 году на его родине — на 43-тысячной футбольной «Арене да Байшада» в Куритибе, где в 2014 году проходит чемпионат мира по футболу.
«Я начал играть в волейбол здесь, в этом городе, и надеюсь быть на финале. Волейбол — это семейный вид спорта, и это делает нашу волейбольную семью сильнее. Здесь всё объединяется вокруг волейбола, что поможет провести турнир на высоком уровне», — приводит слов Жибы официальный сайт FIVB.
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