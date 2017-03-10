Жиба приветствует решение FIVB провести финал Мировой лиги—2017 в Бразилии

«Я начал играть в волейбол здесь, в этом городе, и надеюсь быть на финале. Волейбол — это семейный вид спорта, и это делает нашу волейбольную семью сильнее. Здесь всё объединяется вокруг волейбола, что поможет провести турнир на высоком уровне», — приводит слов Жибы официальный сайт FIVB.