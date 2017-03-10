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10 марта 2017, 21:18 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Енисей» в матче чемпионата России

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт. Волейболисты московского «Динамо» обыграли на своей площадке красноярский «Енисей» в матче чемпионата России.

Встреча 23-го тура, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 3−0 (32:30, 25:16, 25:23) в пользу хозяев.

В следующем туре динамовцы 18 марта примут кемеровский «Кузбасс», а «Енисей» в тот же день сыграет на выезде с клубом «Югра-Самотлор» (Нижневартовск).
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