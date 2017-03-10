Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Енисей» в матче чемпионата России

Встреча 23-го тура, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 3−0 (32:30, 25:16, 25:23) в пользу хозяев.

В следующем туре динамовцы 18 марта примут кемеровский «Кузбасс», а «Енисей» в тот же день сыграет на выезде с клубом «Югра-Самотлор» (Нижневартовск).