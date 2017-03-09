На финишной прямой
11 марта в
Усть-Каменогорске стартуют матчи заключительного финального тура чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд Национальной лиги. По итогам семи игровых дней определится чемпион сезона 2016/2017 годов.
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Сезон в мужском чемпионате, приближающийся к своему логическому завершению, получается интересным и непредсказуемым. Почти в каждом туре менялись лидеры, и когда, казалось, что главный претендент на титул определился — в следующем же туре фаворит проваливался как по игре, так и по турнирному положению. Февральский тур ударно провел действующий чемпион страны «Алтай», который не только вернулся на первое место в турнирной таблице, но и создал комфортное преимущество перед своими конкурентами.
Подопечные Игоря Никольченко набрали 50 очков, и опережают идущий на втором месте «ТНК «Казхром» на 7 очков. Хромтауский клуб преследуют «Павлодар» (42 очка) «Атырау» (40 очков) и «Буревестник-Алматы» (39 очков). Именно между этой пятеркой команд и развернется основная борьба за медали и победу в чемпионате. Но так как призовых места всего три — две команды в итоге останутся ни с чем. И кто в итоге окажется «за бортом» пока совершенно неясно.
Несмотря на некоторое преимущество, отстоять свой титул «Алтаю» будет не
Игры с участием двух лидеров выходят непредсказуемыми, но в финальном туре важность добытых очков в личной встрече будет в прямом смысле на вес «золота». Результат встречи двух фаворитов будет на руку преследователям, но с другой стороны все конкуренты сыграют между собой, и будут отнимать друг у друга очки. И тот, кто пройдет через эти игры с минимальной потерей очков в итоге добьется положительного результата. В любом случае развязка чемпионата обещает быть захватывающей.
Что касается «Есиля-СК» и «Динамо-Тараз», команд, идущих на шестом и седьмом местах в чемпионате, то им побороться за высокие места уже не удастся. Отставание «Есиля» от пятого места составляет 14 очков, а жамбылский клуб и вовсе проигрывает 26 баллов «Буревестнику-Алматы», а от петропавловцев отстает на 12 очков. Тем не менее, обе команды, несмотря на свое турнирное положение, в каждом матче показывают бойцовский характер и отнимают очки у лидеров, что также может сыграть определенную роль в борьбе за титул.
Чемпионат приблизился к своей решающей фазе, и увидеть его развязку все любители волейбола смогут в прямом эфире телеканала Kazsport, который покажет матчи финального тура. Заключительный игровой день будет сыгран 18 марта.
Турнирное положение команд перед финальным туром:
1. «Алтай» — 50 очков.
2. «ТНК «Казхром» — 43 очка.
3. «Павлодар» — 42 очка.
4. «Атырау» — 40 очков.
5. «Буревестник-Алматы» — 39 очков.
6. «Есиль-СК» — 25 очков.
7. «Динамо-Тараз» — 13 очков.
Фото: volley.kz
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