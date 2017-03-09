«Жетысу-Жастар» стал победителем 4-го тура ЧРК среди мужских команд высшей лиги «Б»

«Жетысу-Жастар» набрал 13 очков в пяти матчах, второе место у «Жайыка» из Уральска — 11 очков, третья строчка у «Динамо-Костаная» — 8 очков. Впереди команды ждет заключительный финальный тур.

Напомним, что по итогам трех первых туров чемпионата сильнейшие команды Юго-Восточной и Северо-Западной зон составили Высшую лигу «А», а остальные команды попали в Высшую лигу «Б». Очки, заработанные командами в трех первых туров обнулились.

Итоги 4-го тура Высшей лиги, группа «Б». Талдыкорган

1. «Жетысу-Жастар» — 13 очков.

2. «Жайык» — 11 очков.

3. «Динамо-Костанай» — 8 очков.

4. «КазНАУ-Буревестник» — 8 очков.

5. «ТНК «Казхром-2» — 4 очка.

6. «Кайсар» — 1 очко.