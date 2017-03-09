«Жетысу-Жастар» стал победителем 4-го тура ЧРК среди мужских команд высшей лиги «Б»
Талдыкорганский волейбольный клуб «Жетысу-Жастар» выиграл 4-й тур чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «Б», сообщает volley.kz.
«Жетысу-Жастар» набрал 13 очков в пяти матчах, второе место у «Жайыка» из Уральска — 11 очков, третья строчка у «Динамо-Костаная» — 8 очков. Впереди команды ждет заключительный финальный тур.
Напомним, что по итогам трех первых туров чемпионата сильнейшие команды
Итоги 4-го тура Высшей лиги, группа «Б». Талдыкорган
1. «Жетысу-Жастар» — 13 очков.
2. «Жайык» — 11 очков.
3. «Динамо-Костанай» — 8 очков.
4. «КазНАУ-Буревестник» — 8 очков.
5. «ТНК «Казхром-2» — 4 очка.
6. «Кайсар» — 1 очко.
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