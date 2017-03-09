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9 марта 2017, 23:56 | Игровые: Волейбол | PROСПОРТ - Казахстан

Результаты 5-го и 6-го игровых дней 4-го тура ЧРК среди мужских команд высшей лиги «А»

Представляем вам результаты 5-го и 6-го игровых дней ЧРК среди мужских команд Высшей лиги «А».

Чемпионат Казахстана по волейболу. Мужчины, Высшая лига «А». Шымкент.

7 марта

«Актобе» — «Женис-Есиль-СК» — 3:2 (25:22, 23:25, 19:25, 25:13, 15:8).

«Павлодар-2» — «Атырау-2» — 3:1 (25:23, 23:25, 25:23, 25:17).

«Тараз-2» — «Алтай-2» — 3:2 (19:25, 22:25, 25:21, 25:14, 15:9).

«Динамо-Казыгурт» — «Мангыстау» — 0:3 (19:25, 21:25, 20:25).

8 марта

«Мангыстау» — «Алтай-2» — 0:3 (22:25, 33:35, 20:25).

«Актобе» — «Атырау-2» — 3:0 (25:17, 25:22, 25:19).

«Тараз-2» — «Павлодар-2» — 3:1 (18:25, 25:20, 25:21, 25:23).

«Динамо-Казыгурт» — «Женис-Есиль-СК» — 3:2 (25:21, 27:25, 22:25, 23:25, 15:12).

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