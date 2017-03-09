«Шверин» стал последним полуфиналистом женского Кубка Вызова

Первая встреча также завершилась со счётом 3:0 в пользу волейболисток из Германии.



За выход в финал «Шверин» поспорит с турецкой «Бурсой ББСК», а в другом полуфинале сыграют красноярский «Енисей» и греческий «Олимпиакос».



Женщины. Кубок Вызова

Четвертьфинал. Ответный матч



«Шверин» (Германия) — «Невшатель» (Швейцария) — 3:0 (25:15, 25:15, 25:20)

Первый матч: 3:0.