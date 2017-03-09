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9 марта 2017, 23:23 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Шверин» стал последним полуфиналистом женского Кубка Вызова

Немецкий «Шверин» в ответном матче четвертьфинала Кубка Вызова на своей площадке разгромил швейцарский «Невшатель» в трёх партиях.

Первая встреча также завершилась со счётом 3:0 в пользу волейболисток из Германии.

За выход в финал «Шверин» поспорит с турецкой «Бурсой ББСК», а в другом полуфинале сыграют красноярский «Енисей» и греческий «Олимпиакос».

Женщины. Кубок Вызова
Четвертьфинал. Ответный матч

«Шверин» (Германия) — «Невшатель» (Швейцария) — 3:0 (25:15, 25:15, 25:20)
Первый матч: 3:0.
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