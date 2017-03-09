В чемпионате Филиппин на площадку будут обязаны выходить все игроки из заявки

Среди принятых решений было внесение изменений в правила проведения чемпионата Филиппин, которые начнут действовать со следующего сезона, сообщает World of Wolley.



По новым правилам, принимать участие во встрече должны все заявленные игроки. В первом сете на площадку должны выходить шесть игроков плюс либеро, а во второй партии — остальные шесть волейболистов из заявки. Состав на третий и последующие сеты тренер волен определять сам.