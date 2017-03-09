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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29024617/
9 марта 2017, 22:10 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

В чемпионате Филиппин на площадку будут обязаны выходить все игроки из заявки

В Сан-Хуане прошла конференция с участием представителей Федерации волейбола Филиппин и руководителей местных клубов.

Среди принятых решений было внесение изменений в правила проведения чемпионата Филиппин, которые начнут действовать со следующего сезона, сообщает World of Wolley.

По новым правилам, принимать участие во встрече должны все заявленные игроки. В первом сете на площадку должны выходить шесть игроков плюс либеро, а во второй партии — остальные шесть волейболистов из заявки. Состав на третий и последующие сеты тренер волен определять сам.
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