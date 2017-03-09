Сергей Шляпников: Возможно, привлечем Тетюхина к тренерской работе

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В начале февраля президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) назначил на должность главного тренера мужской сборной России Сергея Шляпникова.

Новый наставник команды известен в мировом волейболе в первую очередь благодаря блестящей работе с юношеской и молодежной сборными России. Недаром Международный олимпийский комитет отметил его наградой «Лучшему детскому тренеру мира» — именно он с 2012 года является куратором мужских команд младших возрастов. При этом Сергей Шляпников не просто контролировал команды, он с ними сам и работал: под его началом юниорская и молодежная команды не раз побеждали на первенствах мира и Европы. В 2013 году он привел студенческую сборную к победе на Универсиаде, а в 2015 году вместе со второй сборной России выиграл бронзу Европейских игр в Баку.

Работал Сергей Шляпников и на клубном уровне — возглавлял «Факел» из Нового Уренгоя и краснодарское «Динамо». В свое время он создал и до сих пор курирует клуб «Ярославич», лидирующий сейчас в Высшей лиге «А» и находящийся в нескольких шагах от попадания в суперлигу. В эксклюзивном интервью «Известиям» новый главный тренер национальной команды рассказал об этапах подготовки россиян к играм Мировой лиги и квалификационным турнирам чемпионатов мира и Европы, а также о том, на кого из волейболистов сборной он сегодня рассчитывает.

— Сергей Константинович, долго думали над предложением возглавить национальную команду?

— Практически не сомневался. Я много лет отдал работе с юношескими и молодежными сборными, добился с ними хороших результатов. И приглашение в главную команду страны — закономерное продолжение. Контракт у меня рассчитан по системе «2+2», и определяющим будет чемпионат мира-2018. .

— Сейчас все кандидаты в сборную заняты в своих клубах — выступают в чемпионате России, в Лиге чемпионов. Как вы в таких условиях строите работу с игроками?

— Мы активно общаемся с ребятами, выясняем функциональное состояние волейболистов, изучаем ситуации с травмами. У многих уже накопилась усталость, и нам в ближайшее время нужно определить, на кого можно рассчитывать в отборочном турнире чемпионата мира, на кого — в Мировой лиге. Главное же, чтобы к чемпионату Европы все наши ведущие игроки подошли здоровыми и в хорошей форме.

— Значит, именно чемпионат Европы станет для нашей сборной главным стартом года?

— Не забывайте и про отбор к чемпионату мира. Но здесь есть серьезная проблема, связанная со сроками его проведения. Чемпионат России закончится 11 мая, а уже 22-го мая начнется квалификационный турнир. Так что времени на подготовку у нас очень мало. Потому на этом этапе нужны опытные игроки, которые смогут решить задачу и выиграть путевку на мировое первенство. Для этого планируем вызвать в сборную всех сильнейших — если, конечно, нам не помешают травмы. Вот в Мировой лиге, игры которой начнутся в начале июня, мы проверим в деле молодых волейболистов.

— Никто из специалистов и не сомневается, что вы будете омолаживать сборную — с вашим-то опытом работы и знанием резерва. Но это, наверное, процесс длительный?

— Так ведь мой предшественник Владимир Алекно уже привлекал в команду молодых волейболистов. Тех же Егора Клюку и Дмитрия Волкова из «Факела», Виктора Полетаева из «Зенита». В новосибирском «Локомотиве» есть очень перспективный блокирующий Ильяс Куркаев, который уже играл на Кубке мира. Но молодежь будет расти только рядом с опытными игроками — в команде обязательно должна быть преемственность.

— Самый опытный и титулованный —​​​​​​​ олимпийский чемпион Сергей Тетюхин, который уже несколько раз завершал и возобновлял карьеру. Нашего знаменосца (Тетюхин был выбран знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. — «Известия) тоже планируете вызвать в национальную команду?