«Олимпиакос» стал соперником «Енисея» в полуфинале Кубка вызова

Это стало известно по окончании ответного матча греческой команды с бельгийским клубом «Астерикс Беверен». Первый матч соперников в Бельгии завершился победой гречанок на тай-брейке. Ответную встречу в родных стенах «Олимпиакос» выиграл в четырёх партиях. 23 очка принесла греческой команде Саския Хиппе.



Первый полуфинальный поединок «Енисей» — «Олимпиакос» пройдёт в конце марта.



Кубок вызова. Женщины. ¼ финала. Ответный матч

«Олимпиакос» (Греция) — «Астерикс Беверен» (Бельгия) — 3:1 (25:18, 25:16, 19:25, 25:21).