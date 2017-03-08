Финал Мирового тура по пляжному волейболу примет Гамбург

Заключительный турнир сезона состоится 22—27 августа .



Участие в соревнованиях примут 12 лучших пар по итогам сезона. Призовой фонд финала Мирового тура составит $ 800 тыс.



Ранее финалы Мирового тура проходили в Форт-Лодердейле (США) и Торонто (Канада).



С 28 июля по 6 августа в Вене (Австрия) состоится чемпионат мира по пляжному волейболу с призовым фондом $ 1 млн.