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8 марта 2017, 16:30 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Финал Мирового тура по пляжному волейболу примет Гамбург

Финал Мирового тура 2017 года по пляжному волейболу пройдёт в Гамбурге (Германия), сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола.

Заключительный турнир сезона состоится 22—27 августа.

Участие в соревнованиях примут 12 лучших пар по итогам сезона. Призовой фонд финала Мирового тура составит $ 800 тыс.

Ранее финалы Мирового тура проходили в Форт-Лодердейле (США) и Торонто (Канада).

С 28 июля по 6 августа в Вене (Австрия) состоится чемпионат мира по пляжному волейболу с призовым фондом $ 1 млн.
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