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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29007217/
8 марта 2017, 11:07 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Официальный канал «Динамо-Казань» представил обзор матча с «Визурой»

Казанское «Динамо» в первом матче четвертьфинального противостояния женского Кубка ЕКВ на своей площадке в трёх партиях обыграло сербскую «Визуру» со счётом 3:0 (25:8, 25:23, 25:12).

Видео доступно в официальном аккаунте казанского клуба на YouTube.

Ответная встреча команд состоится 15 марта в Белграде. Победитель этого противостояния сыграет либо с турецким «Галатасараем», либо с польским клубом «Будовляни Лодзь».
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