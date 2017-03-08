Официальный канал «Динамо-Казань» представил обзор матча с «Визурой»
Казанское «Динамо» в первом матче четвертьфинального противостояния женского Кубка ЕКВ на своей площадке в трёх партиях обыграло сербскую «Визуру» со счётом 3:0 (25:8, 25:23, 25:12).
Видео доступно в официальном аккаунте казанского клуба на YouTube.
Ответная встреча команд состоится 15 марта в Белграде. Победитель этого противостояния сыграет либо с турецким «Галатасараем», либо с польским клубом «Будовляни Лодзь».
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