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6 марта 2017, 22:42 | Игровые: Волейбол | ТАСС

«Финал шести» волейбольной Мировой лиги 2017 года пройдет в Бразилии

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. «Финал шести» Мировой лиги по волейболу сезона 2017 года пройдет в бразильском городе Куритиба. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола.

Матчи «Финала шести», которые состоятся 4—8 июля, будут проходить на стадионе «Арена Байшада», принимавшем матчи чемпионата мира по футболу 2014 года. Трибуны стадиона вмещают 43 тысячи зрителей. В «Финале шести» сыграют пять лучших сборных по итогам предварительных раундов, а также хозяйка турнира сборная Бразилии.

Мировая лига является самым престижным коммерческим международным волейбольным турниром. В 2016 году ее победителем стала команда Сербии. Россияне побеждали на турнире три раза (2002, 2011, 2013).
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