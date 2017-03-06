«Финал шести» волейбольной Мировой лиги 2017 года пройдет в Бразилии
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. «Финал шести» Мировой лиги по волейболу сезона 2017 года пройдет в бразильском городе Куритиба. Об этом сообщает
пресс-служба Международной федерации волейбола.
Матчи «Финала шести», которые состоятся
Мировая лига является самым престижным коммерческим международным волейбольным турниром. В 2016 году ее победителем стала команда Сербии. Россияне побеждали на турнире три раза (2002, 2011, 2013).
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