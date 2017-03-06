«Финал шести» волейбольной Мировой лиги 2017 года пройдет в Бразилии

Матчи «Финала шести», которые состоятся 4—8 июля , будут проходить на стадионе «Арена Байшада», принимавшем матчи чемпионата мира по футболу 2014 года. Трибуны стадиона вмещают 43 тысячи зрителей. В «Финале шести» сыграют пять лучших сборных по итогам предварительных раундов, а также хозяйка турнира сборная Бразилии.

Мировая лига является самым престижным коммерческим международным волейбольным турниром. В 2016 году ее победителем стала команда Сербии. Россияне побеждали на турнире три раза (2002, 2011, 2013).