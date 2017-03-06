Московское «Динамо» вышло вперёд в четвертьфинале с «Сахалином»
Волейболистки московского «Динамо» на своей площадке в четырёх партиях обыграли «Сахалин» в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги со счётом 3:1.
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Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Четвертьфинал. Первый матч
«Динамо» (Москва) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:1 (25:16, 25:14, 16:25, 25:13).
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