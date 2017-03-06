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6 марта 2017, 21:02 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Московское «Динамо» вышло вперёд в четвертьфинале с «Сахалином»

Волейболистки московского «Динамо» на своей площадке в четырёх партиях обыграли «Сахалин» в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги со счётом 3:1.

Волейболистки московского Динамо на своей площадке в четырёх партиях обыграли Сахалин в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу среди женских команд <span class=error>Суперлиги</span> со счётом 3:1. Увеличить
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Бело-голубые вперёд в четвертьфинальной серии до двух побед — 1:0. Второй матч состоится 7 марта в Москве. Напомним, что в регулярном чемпионате «Динамо» дважды обыграло «Сахалин» в трёх партиях.

Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Четвертьфинал. Первый матч
«Динамо» (Москва) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:1 (25:16, 25:14, 16:25, 25:13).
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