Московское «Динамо» вышло вперёд в четвертьфинале с «Сахалином»

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Бело-голубые вперёд в четвертьфинальной серии до двух побед — 1:0. Второй матч состоится 7 марта в Москве. Напомним, что в регулярном чемпионате «Динамо» дважды обыграло «Сахалин» в трёх партиях.



Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Четвертьфинал. Первый матч

«Динамо» (Москва) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:1 (25:16, 25:14, 16:25, 25:13).