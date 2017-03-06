«Зенит-Казань» досрочно вышел в «Финал 6-ти» чемпионата России
Волейболисты казанского «Зенита» со счетом 3:1 обыграли «Газпром-Югру» в Сургуте.
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Счет по партиям — (21:25, 22:25, 25:22, 23:25). Руководил казанской командой в этом поединке Алексей Вербов. Самым результативным игроком матча стал Вильфред Леон, набравший 20 очков и сделавший 6 эйсов.
Таким образом, «Зенит-Казань», победив в 22 матчах из 22, досрочно обеспечил себе место в «Финале 6-ти» чемпионата России.11 марта «Зенит» на домашней арене сыграет с «Югрой-Самотлором».
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