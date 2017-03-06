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6 марта 2017, 9:30 | Игровые: Волейбол | АиФ Казань

«Зенит-Казань» досрочно вышел в «Финал 6-ти» чемпионата России

Волейболисты казанского «Зенита» со счетом 3:1 обыграли «Газпром-Югру» в Сургуте.

Зенит-Казань досрочно вышел в Финал 6-ти чемпионата России - Фото Увеличить
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Счет по партиям — (21:25, 22:25, 25:22, 23:25). Руководил казанской командой в этом поединке Алексей Вербов. Самым результативным игроком матча стал Вильфред Леон, набравший 20 очков и сделавший 6 эйсов.

Таким образом, «Зенит-Казань», победив в 22 матчах из 22, досрочно обеспечил себе место в «Финале 6-ти» чемпионата России.11 марта «Зенит» на домашней арене сыграет с «Югрой-Самотлором».
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