«Белогорье» уверенно обыграло «Динамо-ЛО» в ЧР по волейболу

Для белгородцев это 16-я победа в текущем национальном первенстве, для бело-голубых — 15-е поражение. Матч соперников в первом круге также завершился победой «Белогорья» в четырех партиях.



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 22-й тур

«Белогорье» (Белгород) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:1 (25:14, 21:25, 25:23, 25:20).