«Белогорье» уверенно обыграло «Динамо-ЛО» в ЧР по волейболу
Волейболисты «Белогорья» в четырёх партиях обыграли «Динамо-ЛО» в домашнем матче 22-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
Для белгородцев это 16-я победа в текущем национальном первенстве, для
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 22-й тур
«Белогорье» (Белгород) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:1 (25:14, 21:25, 25:23, 25:20).
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