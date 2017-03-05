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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28978139/
5 марта 2017, 20:34 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Белогорье» уверенно обыграло «Динамо-ЛО» в ЧР по волейболу

Волейболисты «Белогорья» в четырёх партиях обыграли «Динамо-ЛО» в домашнем матче 22-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Для белгородцев это 16-я победа в текущем национальном первенстве, для бело-голубых — 15-е поражение. Матч соперников в первом круге также завершился победой «Белогорья» в четырех партиях.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 22-й тур
«Белогорье» (Белгород) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:1 (25:14, 21:25, 25:23, 25:20).
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