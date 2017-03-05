«ФАКЕЛ» обыграл «Енисей» в ЧР по волейболу, уступая по партиям 0:2
Волейболисты «ФАКЕЛА» из Нового Уренгоя на
тай-брейке одержали волевую победу над красноярским «Енисеем», уступая в ходе домашнего матча 22-го тура чемпионата России 0:2 по партиям.
Для «ФАКЕЛА» это 13-я победа в сезоне, 6-я на
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 22-й тур
«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — «Енисей» (Красноярск) — 3:2 (22:25, 25:27, 25:21, 25:23, 15:8).
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