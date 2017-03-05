«ФАКЕЛ» обыграл «Енисей» в ЧР по волейболу, уступая по партиям 0:2

Для «ФАКЕЛА» это 13-я победа в сезоне, 6-я на тай-брейке. «Енисей» потерпел 13-е поражение в текущем национальном первенстве. Матч соперников в первом круге также завершился победой «ФАКЕЛА» в пяти партиях.



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 22-й тур

«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — «Енисей» (Красноярск) — 3:2 (22:25, 25:27, 25:21, 25:23, 15:8).