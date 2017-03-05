Волейболисты московского «Динамо» победили краснодарское «Динамо» в матче ЧР
МОСКВА, 5 мар —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Волейболисты московского «Динамо» обыграли краснодарский одноименный клуб в домашнем матче 22-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3−0 (25:14, 25:16, 25:17) в пользу команды Юрия Маричева. Столичное «Динамо» одержало 18-ю победу в 22 матчах и
Московское «Динамо» в следующем туре 10 марта примет красноярский «Енисей», а краснодарское «Динамо» днем позже сыграет дома с новосибирским «Локомотивом».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter