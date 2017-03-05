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5 марта 2017, 19:58 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты московского «Динамо» победили краснодарское «Динамо» в матче ЧР

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Волейболисты московского «Динамо» обыграли краснодарский одноименный клуб в домашнем матче 22-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3−0 (25:14, 25:16, 25:17) в пользу команды Юрия Маричева. Столичное «Динамо» одержало 18-ю победу в 22 матчах и по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице суперлиги. Краснодарская команда, потерпевшая 20-е поражение, расположилась на предпоследнем, 13-м месте.

Московское «Динамо» в следующем туре 10 марта примет красноярский «Енисей», а краснодарское «Динамо» днем позже сыграет дома с новосибирским «Локомотивом».
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