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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28977531/
5 марта 2017, 18:32 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Газпром-Югра» не помешал «Зениту» одержать 22-ю победу в ЧР по волейболу

Волейболисты казанского «Зенита» одержали 22-ю победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Волейболисты казанского Зенита одержали 22-ю победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд <span class=error>Суперлиги</span>. Увеличить
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Подопечные Владимира Алекно на выезде в четырёх партиях взяли верх над командой «Газпром-Югра», проиграв всего лишь восьмую партию за 22 матча. В первом круге команде из Сургута, идущей на 10-м месте в турнирной таблице, удалось взять у «Зенита» два сета.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 22-й тур
«Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит» (Казань) — 1:3 (21:25, 22:25, 25:22, 23:25).
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