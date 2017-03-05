«Газпром-Югра» не помешал «Зениту» одержать 22-ю победу в ЧР по волейболу

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Подопечные Владимира Алекно на выезде в четырёх партиях взяли верх над командой «Газпром-Югра», проиграв всего лишь восьмую партию за 22 матча. В первом круге команде из Сургута, идущей на 10-м месте в турнирной таблице, удалось взять у «Зенита» два сета.



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 22-й тур

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит» (Казань) — 1:3 (21:25, 22:25, 25:22, 23:25).