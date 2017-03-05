Волейболистки «Енисея» впервые в истории вышли в полуфинал Суперлиги

Матч длился пять партий. В первых двух победителями вышли красноярки — 25:20 и 25:22, но в двух следующих гостьи наверстали упущенное — 22:25 и 19:25. Судьба путевки в полуфинал решалась на тай-брейке.

«Уступая 9:12, красноярки показали настоящую волю к победе и чудеса концентрации, — рассказали в пресс-службе ВК “Енисей”. — Они выдали два результативных блока — 12:12. Концовку матча сделала Екатерина Ефимова: атака в ее исполнении, блок Русаковой, снова атака — 15:13, и невероятный матч окончен».

Итоги игры подвел и. о. главного тренера ЖВК «Енисей» Александр Кошкин: «Две партии провели сконцентрированно, в третьем сете начались проблемы, с приемом и не только, а краснодарки добавили. Не знаю, наверное, устали. У них все стало получаться, у нас — ничего. Подача, блок — все пропало. Но в пятой партии мы выстояли: догнали, а затем и переломили ход игры. Очень сложный матч, и я безумно счастлив за команду! Девчонки проявили волю, характер, выстрадали эту победу, отдали в этом матче все силы».

В полуфинале «Енисей», вероятно, сыграет с «грандом» отечественного волейбола — московским «Динамо», 4-кратным чемпионом России.