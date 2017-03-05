Волейболистки «Енисея» впервые в истории вышли в полуфинал Суперлиги
Вчера, 4 марта, женская команда красноярского волейбольного клуба «Енисей» на своей площадке обыграла краснодарское «Динамо» и вышла в полуфинал Суперлиги чемпионата России.
Матч длился пять партий. В первых двух победителями вышли красноярки — 25:20 и 25:22, но в двух следующих гостьи наверстали упущенное — 22:25 и 19:25. Судьба путевки в полуфинал решалась на
«Уступая 9:12, красноярки показали настоящую волю к победе и чудеса концентрации, — рассказали в
Итоги игры подвел и. о. главного тренера ЖВК «Енисей» Александр Кошкин: «Две партии провели сконцентрированно, в третьем сете начались проблемы, с приемом и не только, а краснодарки добавили. Не знаю, наверное, устали. У них все стало получаться, у нас — ничего. Подача, блок — все пропало. Но в пятой партии мы выстояли: догнали, а затем и переломили ход игры. Очень сложный матч, и я безумно счастлив за команду! Девчонки проявили волю, характер, выстрадали эту победу, отдали в этом матче все силы».
В полуфинале «Енисей», вероятно, сыграет с «грандом» отечественного волейбола — московским «Динамо», 4-кратным чемпионом России.
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