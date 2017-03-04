Егор Дмитриев и Ерлан Елубаев заняли восьмое место на чемпионате Азии до 21 года

Казахстанские пляжники Егор Дмитриев и Ерлан Елубаев заняли на первенстве континента восьмое место. Попав в десятку сильнейших казахстанский дуэт завоевал право выступить в квалификации чемпионата мира до 21 года в Нанкине.

В заключительный день континентального первенства Дмитриев и Елубаев уступили сначала австралийской команде (0:2), а в матче за седьмое место проиграли дуэту из Китая (0:2). Еще один казахстанский дуэт Алимхан Кушалиев и Андрей Белунин поделил 13−16 места.

Чемпионат мира до 21 года пройдет в китайском Нанкине в июле 2017 года.