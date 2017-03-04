Результаты 2-го игрового дня 4-го тура ЧРК среди мужских команд Высшей лиги
В Шымкенте и Талдыкоргане проходят матчи 4-го тура Высшей лиги чемпионата Казахстана по волейболу среди мужских команд.
Представляем вам результаты 2-го игрового дня Высшей лиги «А» и «Б».
Чемпионат Казахстана по волейболу. Мужчины
Высшая лига «А». Шымкент.
«Мангыстау» — «Павлодар-2» — 3:1 (16:25, 25:23, 34:32, 25:16).
«Атырау-2» — «Тараз-2» — 0:3 (23:25, 25:27, 14:25).
«Алтай-2» — «Женис-Есиль-СК» — 3:0 (25:23, 25:14, 25:19).
«Динамо-Казыгурт» — «Актобе» — 3:2 (15:25, 23:25, 25:19, 27:25, 15:12).
Высшая лига «Б». Талдыкорган.
«Кайсар» — «КазНАУ-Буревестник» — 0:3 (15:25, 15:25, 17:25).
«Жайык» — «ТНК «Казхром-2» — 3:2 (25:20, 22:25, 25:21, 23:25, 15:12).
«Динамо-Костанай» — «Жетысу-Жастар» — 2:3 (17:25, 25:19, 25:22, 23:25, 8:15).
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