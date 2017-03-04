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4 марта 2017, 19:49 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Казанское «Динамо» вышло в полуфинал ЧР по волейболу, обыграв «Протон»

Волейболистки казанского «Динамо» вышли в полуфинал чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги, обыграв по сумме двух встреч саратовский «Протон».

В двух матчах четвертьфинальной серии «Протону» не удалось взять у бело-голубых ни одной партии. В регулярном чемпионате «Динамо» занимало второе место, «Протон» — седьмое.

Волейбол. Чемпионат России. Женщины. ¼ финала. Второй матч

«Протон» (Саратовская область) — «Динамо» (Казань) — 0:3 (15:25, 24:26, 16:25).

Итоговый счёт в серии — 0:2.
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