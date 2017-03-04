Казанское «Динамо» вышло в полуфинал ЧР по волейболу, обыграв «Протон»
Волейболистки казанского «Динамо» вышли в полуфинал чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги, обыграв по сумме двух встреч саратовский «Протон».
В двух матчах четвертьфинальной серии «Протону» не удалось взять у
Волейбол. Чемпионат России. Женщины. ¼ финала. Второй матч
«Протон» (Саратовская область) — «Динамо» (Казань) — 0:3 (15:25, 24:26, 16:25).
Итоговый счёт в серии — 0:2.
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