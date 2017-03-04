Казанское «Динамо» вышло в полуфинал ЧР по волейболу, обыграв «Протон»

В двух матчах четвертьфинальной серии «Протону» не удалось взять у бело-голубых ни одной партии. В регулярном чемпионате «Динамо» занимало второе место, «Протон» — седьмое.



Волейбол. Чемпионат России. Женщины. ¼ финала. Второй матч



«Протон» (Саратовская область) — «Динамо» (Казань) — 0:3 (15:25, 24:26, 16:25).



Итоговый счёт в серии — 0:2.