Казахстанские пляжники пробились в квалификацию чемпионата мира до 21 года
Казахстанские пляжники Егор Дмитриев и Ерлан Елубаев заняли восьмое место на чемпионате Азии до 21 года в Таиланде. Попав в десятку сильнейших казахстанский дуэт завоевал право выступить в квалификации чемпионата мира до 21 года в Нанкине.
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В заключительный день континентального первенства Дмитриев и Елубаев уступили сначала австралийской команде (0:2), а в матче за седьмое место проиграли дуэту из Китая (0:2). Еще один казахстанский дуэт Алимхан Кушалиев и Андрей Белунин поделил 13−16 места.
Чемпионами Азии до 21-го года стали австралийцы Пол Барнет и Маркус Фергюсон, обыгравшие в финале хозяев турнира Марудета Бантема и Саенута Жатоопона. Бронзовые медали достались еще одному тайскому дуэту —
Чемпионат Азии до 21-го года. Пляжный волейбол, мужчины. Рой Эт, Таиланд.
Матчи за 5−8 места
Дмитриев/Елубаев (Казахстан-1) — Шуман/Уэйкфилд (Австралия-2) 0:2 (17:21, 22:24)
Матч за 7−8 места
Дмитриев/Елубаев (Казахстан-1) — Лю/Тао (Китай-1) 0:2 (23:25, 16:21)
Матчи за 13−16 места
Кушалиев/Белунин (Казахстан-2) — Ранга/Ашен Рашмика (Шри-Ланка-1) 0:2 (12:21, 11:21).
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