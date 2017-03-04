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4 марта 2017, 19:07 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

Казахстанские пляжники пробились в квалификацию чемпионата мира до 21 года

Казахстанские пляжники Егор Дмитриев и Ерлан Елубаев заняли восьмое место на чемпионате Азии до 21 года в Таиланде. Попав в десятку сильнейших казахстанский дуэт завоевал право выступить в квалификации чемпионата мира до 21 года в Нанкине.

Казахстанские <span class=error>пляжники</span> Егор Дмитриев и <span class=error>Ерлан</span> <span class=error>Елубаев</span> заняли восьмое место на чемпионате Азии до 21 года в Таиланде. Попав в десятку сильнейших казахстанский дуэт завоевал право выступить в квалификации чемпионата мира до 21 года в Нанкине. Увеличить
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В заключительный день континентального первенства Дмитриев и Елубаев уступили сначала австралийской команде (0:2), а в матче за седьмое место проиграли дуэту из Китая (0:2). Еще один казахстанский дуэт Алимхан Кушалиев и Андрей Белунин поделил 13−16 места.

Чемпионами Азии до 21-го года стали австралийцы Пол Барнет и Маркус Фергюсон, обыгравшие в финале хозяев турнира Марудета Бантема и Саенута Жатоопона. Бронзовые медали достались еще одному тайскому дуэту — Вайкунта-анучиту Консифонгу и Наксомпою Кеттисаку. Чемпионат мира до 21 года пройдет в китайском Нанкине в июле 2017 года.

Чемпионат Азии до 21-го года. Пляжный волейбол, мужчины. Рой Эт, Таиланд.

Матчи за 5−8 места
Дмитриев/Елубаев (Казахстан-1) — Шуман/Уэйкфилд (Австралия-2) 0:2 (17:21, 22:24)

Матч за 7−8 места
Дмитриев/Елубаев (Казахстан-1) — Лю/Тао (Китай-1) 0:2 (23:25, 16:21)

Матчи за 13−16 места
Кушалиев/Белунин (Казахстан-2) — Ранга/Ашен Рашмика (Шри-Ланка-1) 0:2 (12:21, 11:21).

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