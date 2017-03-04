Волейболистки «Уралочки-НТМК» обыграли «Заречье-Одинцово» и вышли в ½ финала ЧР
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Волейболистки «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) обыграли «Заречье-Одинцово» (Московская область) во втором матче ¼ финала чемпионата России и вышли в следующую стадию турнира.
Встреча, прошедшая в субботу в Одинцово, завершилась победой гостей со счетом 3−0 (25:14, 25:16, 25:22).
В первой игре, которая прошла неделей ранее, победу со счетом 3:1 также одержали волейболистки «Уралочки-НТМК».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter