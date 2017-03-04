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4 марта 2017, 18:35 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки «Уралочки-НТМК» обыграли «Заречье-Одинцово» и вышли в ½ финала ЧР

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Волейболистки «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) обыграли «Заречье-Одинцово» (Московская область) во втором матче ¼ финала чемпионата России и вышли в следующую стадию турнира.

Встреча, прошедшая в субботу в Одинцово, завершилась победой гостей со счетом 3−0 (25:14, 25:16, 25:22).

В первой игре, которая прошла неделей ранее, победу со счетом 3:1 также одержали волейболистки «Уралочки-НТМК».
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