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3 марта 2017, 14:13 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки «Динамо» (Москва) сыграют в «Раунде шести» ЛЧ с итальянской «Моденой»

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. Волейболистки московского «Динамо» сыграют в «Раунде шести» Лиги чемпионов с итальянской «Моденой», сообщается в официальном микроблоге Европейской конфедерации волейбола в Twitter.

На групповом этапе «Динамо» одержало шесть побед в шести матчах и вышло в «Раунд шести» с первого места в группе В.

По итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Люксембурге, соперником московской команды стала «Модена».

Турецкий «Эджзаджибаши», в составе которого выступает россиянка Татьяна Кошелева, встретится с «Фенербахче».

Еще одну пару составили швейцарский «Волеро» и турецкий «Вакифбанк».

Первые матч соперники проведут 21—23 марта, ответные игры состоятся 4—6 апреля.
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