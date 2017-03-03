Волейболистки «Динамо» (Москва) сыграют в «Раунде шести» ЛЧ с итальянской «Моденой»

На групповом этапе «Динамо» одержало шесть побед в шести матчах и вышло в «Раунд шести» с первого места в группе В.

По итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Люксембурге, соперником московской команды стала «Модена».

Турецкий «Эджзаджибаши», в составе которого выступает россиянка Татьяна Кошелева, встретится с «Фенербахче».

Еще одну пару составили швейцарский «Волеро» и турецкий «Вакифбанк».

Первые матч соперники проведут 21—23 марта , ответные игры состоятся 4—6 апреля .

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/CLVolleyW?src=hash">#CLVolleyW</a> Semi-Final Draw results: <a href="https://t.co/4w4mheSECU">pic.twitter.com/4w4mheSECU</a></p>— CEV Champions League (@CEVolleyballCL) <a href="https://twitter.com/CEVolleyballCL/status/837609048669245440">3 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>