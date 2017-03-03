Волейболистки «Динамо» (Москва) сыграют в «Раунде шести» ЛЧ с итальянской «Моденой»
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт. Волейболистки московского «Динамо» сыграют в «Раунде шести» Лиги чемпионов с итальянской «Моденой», сообщается в официальном микроблоге Европейской конфедерации волейбола в Twitter.
На групповом этапе «Динамо» одержало шесть побед в шести матчах и вышло в «Раунд шести» с первого места в группе В.
По итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Люксембурге, соперником московской команды стала «Модена».
Турецкий «Эджзаджибаши», в составе которого выступает россиянка Татьяна Кошелева, встретится с «Фенербахче».
Еще одну пару составили швейцарский «Волеро» и турецкий «Вакифбанк».
Первые матч соперники проведут
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