«Зенит» сыграет с «Кнаком», «Динамо» — с «Аркасом», «Белогорье» — с ЗАКСА в ЛЧ
3 марта в Люксембурге прошла жеребьёвка «Раунда 12» Лиги чемпионов.
«Динамо-Москва» сыграет с турецким «Аркасом», «Белогорье» — с польским клубом ЗАКСА, «Зенит» — с бельгийским «Кнаком».
Полные итоги жеребьёвки:
«Аркас» (Турция) — «Динамо» (Москва, Россия).
«Стамбул ББС» (Турция) — «Берлин» (Германия).
«Ресовия» (Польша) — «Модена» (Италия).
«Скра» (Польша) — «Любе Чивитанова» (Италия).
«Белогорье» (Белгород, Россия) — ЗАКСА (Польша).
«Кнак» (Бельгия) — «Зенит» (Казань, Россия).
Хозяином «Финала четырёх» Лиги чемпионов, который пройдёт в Риме
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