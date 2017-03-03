«Динамо-Москва» сыграет с турецким «Аркасом», «Белогорье» — с польским клубом ЗАКСА, «Зенит» — с бельгийским «Кнаком».



Полные итоги жеребьёвки:

«Аркас» (Турция) — «Динамо» (Москва, Россия).

«Стамбул ББС» (Турция) — «Берлин» (Германия).

«Ресовия» (Польша) — «Модена» (Италия).

«Скра» (Польша) — «Любе Чивитанова» (Италия).

«Белогорье» (Белгород, Россия) — ЗАКСА (Польша).

«Кнак» (Бельгия) — «Зенит» (Казань, Россия).



Хозяином «Финала четырёх» Лиги чемпионов, который пройдёт в Риме 29—30 апреля , будет «Перуджа». Итальянская команда пропустит два раунда плей-офф и автоматически попала в полуфинал турнира.