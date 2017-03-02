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2 марта 2017, 1:36 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболисты московского «Динамо» победили «Нолико» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) обыграл бельгийский «Нолико» со счетом 3−2 в гостевом матче Лиги чемпионов.

«Динамо» одержало четвертую победу в шести встречах турнира, заняв второе место в группе. Ранее московский клуб гарантировал себе выход в плей-офф соревнований.

Другой российский клуб «Белогорье» дома победил бельгийский «Кнак» (3−1) и также вышел в плей-офф соревнований со второго места в группе. «Зенит», обыграв на своей площадке турецкий «Аркас», одержал шестую победу в шести матчах при разнице в сетах 18−1.

Соперники российских клубов в плей-офф определятся позднее.
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