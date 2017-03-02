Волейболисты московского «Динамо» победили «Нолико» в матче Лиги чемпионов

«Динамо» одержало четвертую победу в шести встречах турнира, заняв второе место в группе. Ранее московский клуб гарантировал себе выход в плей-офф соревнований.

Другой российский клуб «Белогорье» дома победил бельгийский «Кнак» (3−1) и также вышел в плей-офф соревнований со второго места в группе. «Зенит», обыграв на своей площадке турецкий «Аркас», одержал шестую победу в шести матчах при разнице в сетах 18−1.