Волейболисты московского «Динамо» победили «Нолико» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) обыграл бельгийский «Нолико» со счетом 3−2 в гостевом матче Лиги чемпионов.
«Динамо» одержало четвертую победу в шести встречах турнира, заняв второе место в группе. Ранее московский клуб гарантировал себе выход в
Другой российский клуб «Белогорье» дома победил бельгийский «Кнак» (3−1) и также вышел в
Соперники российских клубов в
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