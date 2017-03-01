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1 марта 2017, 23:21 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«ФАКЕЛ» сыграет с «Галатасараем» в полуфинале Кубка вызова

Турецкий «Галатасарай» в ответном матче четвертьфинала мужского Кубка вызова на своей площадке уверенно переиграл израильский «Маккаби» из Тель-Авива.

Первая встреча также завершилась в трёх партиях в пользу команды из Стамбула, которая в полуфинале сыграет с новоуренгойским «ФАКЕЛОМ».

Другой турецкий клуб «Зираат Банкасы» повторно переиграл голландское «Динамо Драйсма» и за выход в финал поспорит с французским «Шомоном».
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