«ФАКЕЛ» сыграет с «Галатасараем» в полуфинале Кубка вызова
Турецкий «Галатасарай» в ответном матче четвертьфинала мужского Кубка вызова на своей площадке уверенно переиграл израильский «Маккаби» из
Тель-Авива.
Первая встреча также завершилась в трёх партиях в пользу команды из Стамбула, которая в полуфинале сыграет с новоуренгойским «ФАКЕЛОМ».
Другой турецкий клуб «Зираат Банкасы» повторно переиграл голландское «Динамо Драйсма» и за выход в финал поспорит с французским «Шомоном».
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