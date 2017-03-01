«ФАКЕЛ» сыграет с «Галатасараем» в полуфинале Кубка вызова

Первая встреча также завершилась в трёх партиях в пользу команды из Стамбула, которая в полуфинале сыграет с новоуренгойским «ФАКЕЛОМ».



Другой турецкий клуб «Зираат Банкасы» повторно переиграл голландское «Динамо Драйсма» и за выход в финал поспорит с французским «Шомоном».