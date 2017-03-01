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1 марта 2017, 22:06 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты «Зенита» обыграли турецкий «Аркас» на групповом этапе Лиги чемпионов

КАЗАНЬ, 1 мар — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболисты казанского «Зенита» выиграли у турецкого «Аркаса» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

Волейболисты казанского Зенита выиграли у турецкого <span class=error>Аркаса</span> в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Увеличить
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Встреча группы C, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 3−0 (25:15, 26:24, 25:16) в пользу хозяев.

«Зенит» вышел в плей-офф с первого места в группе, одержав шесть побед в шести встречах и проиграв всего одну партию. «Аркас», заняв второе место, также вышел в следующий этап турнира.
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