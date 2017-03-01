Волейболисты «Зенита» обыграли турецкий «Аркас» на групповом этапе Лиги чемпионов

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Встреча группы C, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 3−0 (25:15, 26:24, 25:16) в пользу хозяев.