Волейболисты «Белогорья» победили «Кнак» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 1 мар —
Р-Спорт. Белгородский клуб «Белогорье» одержал победу над бельгийским «Кнаком» в матче заключительного тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.
Встреча группы E, прошедшая в среду в Белгороде, завершилась со счетом 3−1 (25:20, 25:20, 15:25, 25:17) в пользу «Белогорья». Самым результативным у победителей оказался Максим Жигалов, набравший 19 очков.
Белгородский клуб с 11 очками занял второе место в группе E и вышел в
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