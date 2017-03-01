Волейболисты «Белогорья» победили «Кнак» в матче Лиги чемпионов

Встреча группы E, прошедшая в среду в Белгороде, завершилась со счетом 3−1 (25:20, 25:20, 15:25, 25:17) в пользу «Белогорья». Самым результативным у победителей оказался Максим Жигалов, набравший 19 очков.

Белгородский клуб с 11 очками занял второе место в группе E и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Следующий соперник «Белогорья» в турнире станет известен позднее.