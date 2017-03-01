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1 марта 2017, 20:43 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты «Белогорья» победили «Кнак» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 1 мар — Р-Спорт. Белгородский клуб «Белогорье» одержал победу над бельгийским «Кнаком» в матче заключительного тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.

Встреча группы E, прошедшая в среду в Белгороде, завершилась со счетом 3−1 (25:20, 25:20, 15:25, 25:17) в пользу «Белогорья». Самым результативным у победителей оказался Максим Жигалов, набравший 19 очков.

Белгородский клуб с 11 очками занял второе место в группе E и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Следующий соперник «Белогорья» в турнире станет известен позднее.
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