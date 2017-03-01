«Уралочки» Карполя попрощались с Лигой чемпионов

«Уралочка-НТМК» завершила выступление в Лиге чемпионов. 28 февраля в заключительном матче группового этапа свердловчанки уступили турецкому «Вакифбанку», передает «Уралинформбюро».

Встреча проходила в екатеринбургском ДИВСе. При своих трибунах подопечные Николая Карполя сумели выиграть лишь один сет (27:25). Три партии остались за гостьями (25:19, 25:20, 25:18).

В своем квартете «Уралочка» заняла третье место, опередив немецкий «Дрезднер». В плей-офф вышли первые две команды — турецкие «Вакифбанк» и «Экзачибаши».

«Да, сегодня наша борьба за медали Лиги чемпионов заканчивается. Но третье место в группе — тоже результат, мы на него в начале сезона и не рассчитывали. Мы боролись достойно, приобрели необходимый опыт. Главная задача сейчас — подготовка ко второй игре в четвертьфинале Чемпионата России, которая состоится 4 марта. Сегодня мы помнили именно об этом», — отметил по окончании встречи наставник «Уралочки» Николай Карполь.