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1 марта 2017, 1:26 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Модена» и «Азеррейл» одержали победы в шестом туре группового этапа ЛЧ

Итальянская «Модена» в шестом туре группового этапа женской Лиги чемпионов дома уверенно переиграла польский «Хемик».

Итальянки одержали шесть побед в шести матчах

В группе С азербайджанский «Азеррейл» в гостях в пяти партиях одолел польскую «Даброву Гурничу». Бакинский клуб занял второе место в группе С, но не вышел в плей-офф.

Женщины. Лига чемпионов

Группа А. 6-й тур
«Модена» (Италия) — «Хемик» (Польша) — 3:0 (25:13, 25:18, 25:22).

Группа С. 6-й тур
«Даброва Гурнича» (Польша) — «Азеррейл» (Азербайджан) — 2:3 (24:26, 25:16, 22:25, 25:18, 10:15).
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