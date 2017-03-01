«Модена» и «Азеррейл» одержали победы в шестом туре группового этапа ЛЧ

Итальянки одержали шесть побед в шести матчах



В группе С азербайджанский «Азеррейл» в гостях в пяти партиях одолел польскую «Даброву Гурничу». Бакинский клуб занял второе место в группе С, но не вышел в плей-офф.



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Группа А. 6-й тур

«Модена» (Италия) — «Хемик» (Польша) — 3:0 (25:13, 25:18, 25:22).



Группа С. 6-й тур

«Даброва Гурнича» (Польша) — «Азеррейл» (Азербайджан) — 2:3 (24:26, 25:16, 22:25, 25:18, 10:15).