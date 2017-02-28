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28 февраля 2017, 23:55 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Краснодарское «Динамо» завершило выступление в ЛЧ, проиграв «Волеро»

Краснодарское «Динамо» в шестом туре группового этапа женской Лиги чемпионов на выезде уступило швейцарскому «Волеро» со счётом 0:3.

Подопечные Константина Ушакова потерпели в 6 матчах 5 поражений и заняли третье место в квартете В.

Выиграло группу московское «Динамо», не проигравшее ни матча, а швейцарки стали вторыми, по два раза обыграв «Динамо» из Краснодара и румынскую «Альбу».

Женщины. Лига чемпионов
Группа В. 6-й тур

«Волеро» (Цюрих, Швейцария) — «Динамо» (Краснодар, Россия) — 3:0 (25:18, 25:23, 25:22).
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